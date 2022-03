All’indomani del trionfo di Jessica Selassié al Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini è intervenuta su Instagram pubblicando tra le sue Stories una foto del passato (ai tempi di Riccanza) che la vedeva immortalata insieme a Tommaso Zorzi e alla vincitrice del GF Vip 6.

Elettra Lamborghini e la battuta sul GF Vip

La cantante e celebre volto tv, con la solita ironia che la caratterizza ha commentato lo scatto del passato scrivendo:

Vi spoilero che sarò la prossima vincitrice del GF.

Un commento che ha fatto letteralmente impazzire il popolo social che vorrebbe vederla realmente come prossima concorrente del GF Vip al punto da prometterle di portarla dritta alla vittoria, come fatto per Tommaso Zorzi e poi per Jessica Selassié.

C’è tuttavia chi, considerando il carattere esuberante della Lamborghini, ha azzardato ad una previsione, commentando: “Elettra abituata ai reality esteri si farebbe squalificare dopo 10 minuti”. Lei, ironica, ha replicato: “Dopo 9 minuti già iniziavo a strappare extension”.

Dopo 9 minuti già iniziavo a strappare extencion🤣🤣🤣 https://t.co/694kfjBW6M — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 15, 2022

Ricordiamo che Elettra Lamborghini ha già preso parte al GF Vip in Spagna nel 2017 su Telecinco.