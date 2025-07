Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci beccati insieme: i dettagli

Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci beccati insieme a Pantelleria: tra loro c’è solo amicizia o qualcosa di più?

È nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo? È quello che si chiedono in molti dopo le immagini pubblicate dal settimanale Oggi. Le paparazzate ritraggono Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci in momenti molto ravvicinati durante una giornata in barca.

L’attore ed ex tronista, noto anche per la sua lunga relazione con Irene Capuano (da cui ha avuto due figli), è stato fotografato insieme alla conduttrice ex GF Vip, durante una gita in mare a Pantelleria, circondati da un gruppo di amici.

Complicità sospetta tra Elisabetta e Francesco

Secondo il settimanale, tra i due ci sarebbe un’intesa speciale. Le immagini li mostrano intenti a spalmarsi la crema solare a vicenda, e in un altro scatto si vede Arca chinarsi verso Elisabetta, in quello che sembrerebbe un gesto affettuoso, forse addirittura un bacio sul collo.

Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, queste foto hanno alimentato le voci su un possibile flirt estivo. Non solo per la complicità evidente, ma anche perché Francesco risulta ancora legato sentimentalmente a Irene Capuano, sua compagna storica. Le foto in esclusiva di Oggi:

Gregoraci: estate da single?

Dopo la fine della lunga relazione con Flavio Briatore, Elisabetta è stata accostata a diversi nomi, ma nessuna delle frequentazioni si è mai trasformata in una storia duratura. Questa volta, però, i fan della showgirl si chiedono se Francesco Arca possa essere qualcosa di più di un amico.

Solo vacanze o inizio di qualcosa?

Per ora non ci sono conferme né smentite, ma l’attenzione resta alta: la Gregoraci e Arca parleranno pubblicamente di questo rapporto? Il gossip è appena cominciato, e non è escluso che nelle prossime settimane possano emergere nuovi dettagli.