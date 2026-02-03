Fiorello fa ascoltare un brano escluso da Sanremo 2026 (VIDEO)

Un brano escluso da Sanremo 2026 è finito sotto i riflettori grazie a Fiorello. Durante la puntata del 30 gennaio de La Pennicanza, lo showman ha deciso di far ascoltare al pubblico una canzone rimasta fuori dalla selezione del Festival, esprimendo un entusiasmo tutt’altro che tiepido.

Prima di mandare in onda il pezzo, Fiorello ha raccontato come ne sia venuto a conoscenza, sottolineando di averlo ascoltato per caso e di esserne rimasto colpito al punto da contattare personalmente l’artista. “Io la amo questa canzone, è stupenda, da pelle d’oca”, ha detto in diretta, spiegando che la scelta di trasmetterla è nata esclusivamente dal suo gusto personale.

Il brano in questione è Sognatori di Briga, cantautore ed ex protagonista di Amici, che non è riuscito a entrare tra i trenta artisti selezionati da Carlo Conti per l’edizione 2026 del Festival. Dopo aver fatto partire la canzone, Fiorello ha chiamato Briga in diretta, riempiendolo di complimenti e dichiarando apertamente che, se fosse dipeso da lui, l’avrebbe scelto senza esitazioni per il palco dell’Ariston.

Lo showman ha però chiarito di non voler trasformare il suo giudizio in una polemica. Ha ricordato come la direzione artistica abbia dovuto valutare centinaia di proposte e che, inevitabilmente, anche brani validi restano fuori. Nonostante questo, ha ribadito il suo punto di vista, aggiungendo che Sognatori merita spazio e ascolti.

Fiorello si è poi spinto oltre, annunciando che il pezzo entrerà ufficialmente nella programmazione de La Pennicanza. Un sostegno concreto, soprattutto considerando che Briga oggi lavora da indipendente e senza il supporto di una casa discografica. “Il talento va aiutato”, ha spiegato Rosario, promettendo una rotazione quotidiana del brano all’interno della trasmissione.

POV : Quando ti scartano il pezzo da Sanremo ma @Fiorello dice che sarebbe finita tra le prime 3 ♥️ Ascolta “Sognatori” su Spotify e poi prova a dire il contrario : https://t.co/jIbb0K2mrY pic.twitter.com/nRdVsKfs2D — BRIGA (@MattiaBriga) February 2, 2026

La reazione di Briga è stata ironica e leggera. L’artista ha raccontato di aver accolto con serenità l’esclusione dal Festival, scherzando sul fatto che non si tratta certo della prima volta che un suo progetto viene scartato. Ha anche spiegato che Sognatori è un brano scritto lo scorso anno e accompagnato da un video realizzato subito dopo.

Una ballata classica, senza particolari sperimentazioni, ma emotivamente efficace. Probabilmente avrebbe trovato il suo spazio sul palco dell’Ariston, anche se, come spesso accade, la selezione finale resta una questione di sensibilità e scelte personali. In questo caso, quelle di Carlo Conti.