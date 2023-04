Finale serale Amici 22, quando andrà in onda: ecco la data ufficiale

Quando andrà in onda la finale del serale di Amici 22? Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi verrà trasmesso ancora per circa un mese.

Finale serale Amici 22, ecco la data dell’ultima puntata

A maggio, quindi, scopriremo chi sarà il vincitore della 22esima edizione di Amici di Maria. Tra i papabili trionfatori spiccano due donne: Angelina e Isobel.

Detto questo, la finale del serale andrà in onda domenica 14 maggio così come hanno diramato i palinsesti di Publitalia.

L’ultima puntata che decreterà il vincitore della 22esima edizione, come tradizione insegna, andrà in onda rigorosamente in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Nel frattempo, restate sintonizzati perché domani, giovedì 13 aprile, verrà registrata la nuova puntata e vi forniremo immediatamente le anticipazioni.

