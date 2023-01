Paola Caruso è entrata in lacrime a Verissimo, durante il pomeriggio domenicale di Canale 5, ed alla trasmissione di Silvia Toffanin ha svelato cosa è capitato al piccolo figlio Michele. Un vero e proprio dramma inimmaginabile avvenuto durante una vacanza in Egitto.

Tutto è iniziato durante una vacanza dello scorso novembre in Egitto. Il piccolo Michelino, figlio di Paola Caruso, dopo l’arrivo in terra straniera ha manifestato un po’ di febbre. Non scendendo, la madre si è affidata ad un medico chiamato dalla struttura. Ecco cosa ha svelato sulla malattia del piccolo Michele:

Chiamiamo un medico che lo visita, parlavano arabo, La struttura mi ha fornito un traduttore. Il medico mi ha detto che in caso di febbre loro facevano delle punture per far abbassare la febbre. Mi sono fidata del dottore. Mai che l’avessi fatto perchè facendogli questa puntura, non si sa di cosa, il bambino grida in una maniera… Passa mezz’ora e vedo se la febbre è scesa. Mio figlio si alza dal letto e cade a terra. Aveva la gambina storta. Non sentiva più la gamba, non la muoveva più. Io sono impazzita, mi si è spento il cervello. Da quel giorno, il 21 novembre, la nostra vita è cambiata totalmente.

Siamo andati subito in ospedale, lo hanno visitato in 4, poi il quinto medico ha chiamato una neurologa e hanno capito che con la puntura era stato lesionato il nervo sciatico e quindi lui non camminava più. Un bambino sano e mi sono ritrovata mio figlio paralizzato da una gamba che non camminava più. Gli hanno iniettato un medicinale che non si inietta ai bambini perché è tossico.