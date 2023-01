Paola Caruso, ormai da settimane, preoccupa i follower per la malattia del figlio Michele. A quanto pare, il bambino ha avuto importanti problemi di salute mentre era in vacanza con la sua mamma.

La malattia del figlio di Paola Caruso: “problema neurologico”

Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese, molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto. Non sto più pubblicando, non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm el-Sheikh con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo.

Il piccolo è nato dalla relazione con l’ormai ex compagno Francesco Caserta. Non si sa nel dettaglio cosa sia accaduto al bambino ma Paola ha concluso:

E’ un periodo molto delicato per me e mio figlio, per ora non me la sento di dire di più anche perchè ci sono delle azioni in corso. Quando me la sentirò di dire di più lo farò anche perchè sono successe delle cose gravissime.

Sui social hanno accusato Paola Caruso di voler creare dell’hype. La showgirl, oltre a mettere in chiaro le cose con gli hater, ha risposto positivamente ad un commento che parlava di un “problema neurologico”.

La stessa Caruso, dopo giorni dopo dal suo sfogo, è stata ricoverata in ospedale: