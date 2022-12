Da circa un mese Paola Caruso era assente dai social. La nota influencer ed ex Bonas di Avanti un altro non postava da tempo su Instagram e la sua assenza aveva sollevato preoccupazione presso i suoi fan. A distanza di tempo, nelle passate ore ha rotto il silenzio con un video preoccupante in cui svela i motivi del suo silenzio social.

Paola Caruso sparita dai social: preoccupazione per il figlio Michele

Paola Caruso ha spiegato nelle passate ore perché si era allontanata dai social nelle ultime settimane. Il motivo avrebbe a che fare con il figlio Michele. Ecco le sue parole:

Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese, molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto. Non sto più pubblicando, non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante. Eravamo a Sharm el-Sheikh con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo.

Il piccolo è nato dalla relazione con l’ormai ex compagno Francesco Caserta. Non si sa nel dettaglio cosa sia accaduto al bambino ma Paola ha concluso: