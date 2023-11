Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello, ha svelato cosa ne pensa del rapporto con Mirko Brunetti e della loro vicinanza in Casa.

Il fidanzato di Angelica commenta la vicinanza con Mirko

“Conosco bene Angelica e so che non c’è malizia in quello che fa”, ha svelato Riccardo intervistato da FanPage, poi aggiunge: “Lei tiene molto all’amicizia vera e spesso è attratta dalla parte caratteriale maschile perché trova una franchezza in più, punti di argomento che magari la mettono più a suo agio”.

Il fidanzato di Angelica prosegue:

E quando si ha una relazione d’amicizia con un uomo, se si vuole vedere le cose con malizia, è tutto fraintendibile. Non è però il suo caso, non ho mai avuto nessun dubbio a riguardo. Penso che la gelosia sia un misto tra insicurezza e poca fiducia nell’altro. E io sono sicuro di quello che sto dando ad Angelica, ho grandissima fiducia in come si comporta e non ci vedo niente di male.

E per quanto riguarda una eventuale proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello, Riccardo svela:

Mi auguro che lei possa essere la persona definitiva della mia vita. Spero di poterla sposare e costruire una famiglia con lei. Una proposta in diretta? Vediamo, c’è uno spettro che aleggia. Adesso non so, non credo di essere pronto a fare queste cose, anche se sarebbe talmente plateale che potrebbe essere la terapia d’urto per affrontare il tutto. Mi piace pensare che siamo più forti di tutta questa mediocrità.