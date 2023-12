Giordana Angi è una cantautrice e produttrice discografica italiana con cittadinanza francese, nota per la sua partecipazione alla diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata seconda: cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamo se ha una fidanzata.

Giordana Angi è fidanzata? Quello che sappiamo

Giordana ha scritto e composto brani per artisti come Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Deddy e Nina Zilli.

Giordana Angi ha fatto coming out durante Amici 18, rivelando di aver scritto un brano per una sua ex fidanzata.

Tuttavia, la Angi è molto riservata riguardo alla sua vita privata e nonostante le domande dirette, si professa single.

Nel 2020, aveva rilasciato una dichiarazione che aveva fatto ben sperare i fan:

Se sono innamorata? Sì, ma non la conoscete perché lei non è famosa. Per ora però preferisco non fare il suo nome.

Non si sa se la relazione abbia poi avuto un seguito.

Giordana canta per “merito” di Britney Spears, ecco perché

Giordana ha svelato, intervistata da Vanity Fair nel 2019, come ha deciso di intraprendere il mestiere di cantante: