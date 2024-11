Feyza Sevil Güngör, chi è Oylum di Tradimento

Feyza Sevil Güngör è nata il 30 marzo 1997 ad Ankara, capitale della Turchia. Figlia unica, è cresciuta in una famiglia molto unita con la mamma Demet e il papà Giyasettin.

Prima di intraprendere la carriera di attrice, Feyza si è dedicata agli studi, frequentando la facoltà di Psicologia all’Università di Istanbul. Successivamente, ha affinato le sue doti artistiche studiando recitazione e doppiaggio.

Oltre alla sua lingua madre, il turco, Feyza parla fluentemente inglese e tedesco, competenze che l’hanno resa una delle giovani attrici più promettenti del panorama turco.

La carriera televisiva

Il debutto di Feyza nel mondo della televisione risale al 2019, quando ha interpretato Ayça nella soap opera turca Savaşçı. Il successo arriva con il ruolo di Oylum in Tradimento (Aldatmak), dove veste i panni della figlia della protagonista Güzide Yenersoy, interpretata dalla celebre Vahide Perçin, già amata dal pubblico italiano come Hünkar Yaman nella serie Terra Amara.

Il personaggio di Oylum, giovane e ambiziosa, è al centro di intricate vicende familiari e sentimentali, rendendo Feyza una delle attrici più apprezzate della soap.

L’appuntamento a Verissimo

Feyza Sevil Güngör sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua esperienza sul set di Tradimento, parlare della sua carriera in ascesa e svelare curiosità sulla sua vita privata. Non mancheranno aneddoti legati al suo rapporto con Vahide Perçin e con il cast della soap, che ha conquistato il pubblico di Canale 5.