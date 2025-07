Fedez ufficialmente fidanzato: i dettagli della nuova relazione e le foto dei baci

Stagione estiva d’amore, Fedez ufficialmente fidanzato? I dettagli e le foto

Dopo le prime foto in Toscana che avevano acceso il gossip, oggi Fedez e Giulia Honegger non si nascondono più. La loro frequentazione sembra sempre più solida, e ora è il settimanale Chi a confermarlo pubblicando nuove immagini esclusive della coppia, questa volta in Sardegna. Il tutto dopo l’ufficialità del divorzio con Chiara Ferragni (qui per leggere tutti i dettagli e cosa cambia da oggi per i figli).. ma scopriamo più dettagli sulla nuova vita del cantante.

La nuova vacanza insieme in Sardegna

Il rapper ha scelto di passare qualche giorno di relax nella villa che affitta ogni estate nell’isola, lontano dai riflettori più invadenti ma comunque in compagnia. Con lui, oltre alla sua assistente e al cane, c’è proprio Giulia, che ormai pare essere molto più di una semplice conoscenza.

La coppia è stata paparazzata mentre si dirigeva in gommone verso l’isola di Mortorio, nell’arcipelago della Maddalena. Tra i due, baci e abbracci sotto il sole, in totale naturalezza, segno che Fedez non ha più intenzione di tenere nascosta questa nuova relazione.

“Il suo battito è Giulia”: la rivelazione di Chi

Secondo quanto riportato da Chi, Fedez si sarebbe lasciato completamente andare con Giulia, mostrando un lato tenero e affettuoso. Il settimanale scrive: “Fedez e Giulia hanno preso un gommone e sono andati sull’isola di Mortorio. E lì si sono tuffati in acqua e lasciati andare alla tenerezza.”

Ma il magazine va oltre l’aspetto romantico, analizzando anche il momento personale che il cantante sta vivendo dopo il divorzio con Chiara Ferragni: “Dopo la separazione da Chiara, Fedez sembra tornato a essere quello di un tempo. Esce, ride con gli amici, cerca leggerezza. Ma dietro quel benessere apparente, si percepisce ancora un malessere più profondo.”

Chi è Giulia Honegger?

Giulia è giovane, determinata e molto affascinante, raccontano le fonti vicine alla coppia. Una presenza che pare stia riuscendo ad entrare con naturalezza nella vita del rapper, seguendo i suoi ritmi e senza forzature. Chi scrive:

“Molte hanno provato a stargli accanto, poche a comprenderlo davvero. Giulia sembra seguire il suo flusso, senza cercare di cambiarlo.”

Una nuova pagina?

Che sia solo una passione estiva o qualcosa di più serio, lo dirà il tempo. Ma Fedez, almeno per ora, sembra intenzionato a voltare pagina dopo la lunga e chiacchieratissima storia con Chiara Ferragni. E forse, come suggerisce il magazine, è lui l’unico a sapere quando davvero è pronto per scrivere un nuovo capitolo.