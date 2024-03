Fedez risponde stizzito a Michel Dessì: “Pubblico quello che voglio della mia vita”, il mistero della fede

Sono passati pochi giorni dall’intervista a Chiara Ferragni a Che tempo che fa, durante la quale ha confermato la crisi con Fedez, smentendo categoricamente le voci della presunta strategia. Oggi Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5, è tornato all’attacco e, nello specifico, ha intercettato nuovamente Fedez per chiedergli un commento sulle parole della moglie.

Fedez risponde stizzito all’inviato di Pomeriggio 5

L’intento dell’inviato del programma di Myrta Merlino era quello di strappare a Fedez qualche parola dopo l’intervista di Chiara Ferragni, ma il rapper questa volta è apparso molto stizzito dalla sua presenza e per nulla intenzionato a rilasciare dichiarazioni.

Intercettato sotto il palazzo in cui registra il suo famoso podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha replicato in maniera seccata alle domande di Dessì, mostrandosi anche stufo del grande interesse del gossip attorno alle sue vicende personali. Ecco come ha replicato all’inviato di Pomeriggio 5:

Come ti chiami? Lo vedete Michel? Dieci anni di gavetta nel giornalismo, oggi all’apice della sua carriera è sotto la casa di Fedez a chiedergli del corno fortunato di Fedez. Non ti sto sfottendo, sto analizzando la realtà io. Milioni di italiani sono interessati alla mia storia? Pensa te come siamo messi. Noi abbiamo contribuito a cosa? Le spiego la fallacia argomentativa di dire: “voi avete pubblicato la vostra vita sui social e quindi oggi chiedete privacy e quindi non va bene”. Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un porn*grafo della mia vita fino all’altro ieri. Io spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente tipo collezionare francobolli. Io colleziono carte dei Pokemon.

E dopo il famoso mistero sulla fede (nei giorni scorsi era comparso senza l’anello al dito), Fedez ha ironizzato anche su questo in maniera stizzita mostrando la mano: “Lo scoop!”.

Porca miseria ragazzi! Il mistero si infittisce, ragazzi eh? Dopo la strage di Piazza Fontana c’abbiamo il matrimonio di Fedez. Non la tratto male, dico solo quello che penso, come sempre in maniera civile ed educata.