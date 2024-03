Michel Dessì è diventato negli ultimi giorni uno dei protagonisti indiscussi di Pomeriggio 5. Il giovane inviato del programma di Myrta Merlino è stato ribattezzato l’uomo delle ‘imboscate’ dei Ferragnez. Ma lo sapevate che è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello?

Michel Dessì è figlio di due ex concorrenti del Grande Fratello

A scoprire l’identità dei genitori di Michel Dessì, ci hanno pensato i colleghi di Biccy.it. Entrambi hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello, nel 2005. Si trattava dell’edizione più corta della storia del reality, appena 71 giorni. Una passeggiata, insomma.

I veri fan del Grande Fratello, quasi certamente ricorderanno le gesta di Alfio Dessì e Rosa “Rosy” Stagnitti, marito e moglie di Taurianova. All’epoca la coppia era sposata da 16 anni ed aveva un figlio di 14, Michel appunto.

Prima di Pomeriggio 5 e prima di ricorrere Fedez e Chiara Ferragni a caccia di dettagli sulla loro crisi, Dessì ha lavorato a Controcorrente, Stasera Italia e scrive per Il Giornale. Ecco la sua bio sul sito della testata:

Sono nato nella Piana di Gioia Tauro nel 1990, tra ulivi e aranci, discariche e rifiuti tossici. Zagara e merda di Calabria. ‘ndrangheta compresa. Tra i sentieri dei latitanti e quelli di Cristo (ho scelto i secondi). Odio la violenza e il malaffare. Odio i soprusi e gli egoismi. Nel giugno 2014 ho fondato SUD, la ttivvù con l’accento meridionale. Poi, come tanti, sono stato costretto a lasciare la mia Terra per cercare fortuna fuori. Che ho trovato. Faccio l’inviato a Mediaset e curo il mio blog su IlGiornale.it “Il Rinoceronte”: simbolo forte e caz*uto della mia natura di difensore dei diritti dei cittadini. Peraltro, il mio rinoceronte di cartone riciclato mi somiglia un po’: entrambi combattiamo con la bilancia. Per ora sto vincendo io.