Fedez ed Elisabetta Gregoraci, flirt estivo? La paparazzata (FOTO)

E’ nato un flirt estivo tra Fedez ed Elisabetta Gregoraci? Esce fuori la paparazzata e tutta la verità.

Nelle ultime ore, una serie di scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna ha innescato una nuova scintilla nel mondo del gossip. Le immagini ritraggono Fedez ed Elisabetta Gregoraci insieme, rilassati e sorridenti al Twiga di Forte dei Marmi, uno dei lidi più esclusivi della Versilia. Il titolo della rivista non lascia spazio a dubbi sul tono curioso del servizio: “Al mare, al Twiga, spunta la coppia che non ti aspetti: Elisabetta Gregoraci e Fedez chiacchierano allegramente come due vicini di ombrellone.”

Le foto hanno immediatamente acceso le speculazioni, soprattutto alla luce delle recenti vicende sentimentali di Fedez (clicca qui per tutti gli ultimi dettagli). Ma cosa c’è davvero dietro questo incontro?

La verità tra Fedez e Gregoraci: “Solo amici, niente di più”

A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha condiviso le stesse immagini commentando la dinamica tra Fedez e Gregoraci. Nessun flirt, nessun colpo di scena romantico: solo una tranquilla giornata al mare tra amici.

“Fedez e la Gregoraci a Forte dei Marmi avvistati più volte vicini. Posso dirvi che al 10000% sono solo amici. Lui si è portato altre tre tipe insieme — stesso standard che frequenta di solito — e lei era con amici innocui.”

Rosica ha poi aggiunto: “Quando c’è da dire la verità, io non mi tiro mai indietro, anche se si tratta di loro.”

Insomma, nessuna “nuova coppia dell’estate”, ma semplicemente due volti noti che si conoscono da tempo e che si sono ritrovati nello stesso stabilimento balneare per godersi una giornata di relax.

Fedez: estate movimentata dopo la fine con Chiara Ferragni

Dopo la rottura con Chiara Ferragni, la vita privata di Fedez continua a essere sotto i riflettori. Negli ultimi mesi, è stato paparazzato più volte in compagnia di donne diverse, alimentando voci su nuove frequentazioni. Secondo Rosica, anche in questo caso, l’artista milanese non era solo, ma accompagnato da “tre tipe dello stesso standard che frequenta di solito”.

Nessuna delle ragazze sarebbe però Elisabetta, che invece – come detto – era con amici ritenuti “innocui” dall’esperto.