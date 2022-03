A distanza di due giorni dalla notizia sulla scoperta della malattia, Fedez ha rotto il silenzio in occasione della festa del papà. Il rapper è intervenuto sui social ma senza parlare del difficile periodo che sta passando e dedicando il suo pensiero esclusivamente al figlio Leone.

Fedez interviene sui social dopo l’annuncio della malattia

Dopo aver svelato di avere una malattia per la quale dovrà sottoporsi ad un percorso di cure, Fedez ha rotto il silenzio in queste ore per gli immancabili auguri a Leone, il primogenito avuto dalla moglie Chiara Ferragni.

Proprio oggi, nel giorno della festa del papà, Leone compie i suoi primi 4 anni. Con una serie di foto insieme al figlio, il cantante ha scritto:

Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai.

Nessun riferimento alla malattia nonostante proprio l’ultima frase acquista oggi un significato particolare alla luce di quanto annunciato due giorni fa.

Un messaggio a Fedez lo ha voluto dedicare anche la moglie Chiara, la quale in un post Instagram dedicato al figlio Leone non poteva mancare una dedica al marito:

Un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli.