Federica Calemme nella Casa del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio, ha svelato cosa ne pensa di Sophie Codegoni dopo le sue ultime esternazioni.

Ed infatti, proprio la Codegoni, durante una recente intervista, ha fatto un pronostico sulla prima coppia nata al Grande Fratello Vip che potrebbe scoppiare una volta fuori, facendo proprio il nome di Federica e Gianmaria:

Uno deve farsi un po’ i fatti propri ecco, se io faccio un’intervista parlo della mia coppia, non delle altre, poco mi interessa. Ognuno è libero di esprimersi come vuole.

Certo, poteva mai dire che poteva scoppiare lei e il compagno. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Guarda chi vivrà vedrà, al momento tutto a gonfie vele. Io non ho risposto a lei, purtroppo è successo questa cosa, ma le mie storie che ho fatto in questi giorni non erano riferite a lei. Ognuno è libero di fare qualsiasi cosa.

Ed in merito alla relazione tra Sophie e Alessandro, la Calemme rivela di non avere un’opinione precisa:

Devo dire la verità, anche da quando sono uscita dalla Casa, sono tornata alla mia vita, lavoro, mi sto curando la mia relazione, non sto seguendo molto cosa fanno. Comunque come coppia è bella, vedo che c’è molta complicità, hanno anche molti interessi comuni. Secondo me dureranno anche loro. In Casa ci stanno le discussioni, è giusto pure che ci siano, servono per capirsi, per conoscersi.