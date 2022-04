Sophie Codegoni ha rilasciato una intervista che ha fatto arrabbiare Federica Calemme (che si è sfogata su Instagram ma poi ha cancellato tutto). Intervistata insieme ad Alessandro Basciano, la ex del Grande Fratello Vip ha parlato della modella campana e del fidanzato Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni fa arrabbiare Federica Calemme

Quale coppia nata al Grande Fratello Vip scoppierà per prima? Io e Alessandro staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme!

Questa risposta non è piaciuta alla Calemme che, tramite le storie del suo profilo di Instagram, ha commentato:

Secondo me i vostri genitori vi dovevano insegnare ad andare a lavorare invece di fare le influencer e rifarvi il seno a diciotto anni. Non lo so, un pensiero mio del giorno. Buon pranzo a tutti.

Poi ha precisato che non stesse parlando di qualcuno in particolare:

Vorrei dire solo una cosa a voi persone malate, perché ovviamente uno non può avere un pensiero che subito si deve riferire a qualcuno in generale. Il mio pensiero non era riferito a una persona in particolare ma in generale. Quindi, detto ciò, ricapitolando, passate una buona e serena Pasqua che ne abbiamo bisogno tutti e non cag**e il ca**o.

