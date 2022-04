Come procede la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? E’ trascorso circa un mese dalla fine del Grande Fratello Vip e la loro relazione sembra proseguire a gonfie vele. Nel corso di una recente intervista, Sophie ha parlato anche dei rapporti attuali con alcuni ex Vipponi, a partire dalla vincitrice Jessica Selassié.

Ci sentiamo ogni tanto. Non ci vediamo. Il rapporto che avevamo nella Casa era molto forte, adesso si è un po’ raffreddato. Un po’ per i tanti impegni, un po’ perché ti lasci influenzare dalle cose dell’esterno. Le voglio bene, le auguro il meglio, ma non siamo migliori amiche.