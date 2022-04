Negli ultimi tempi uno degli sport preferiti degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip è quello di commentare le coppie nate nella spiatissima Casa del reality o quelle che sarebbero potute nascere, come quella tra Jessica e Barù. In modo particolare, le maggiori curiosità si sono concentrate sui Jerù e questa volta a dire la sua è stato Antonio Medugno.

Antonio Medugno commenta Jessica e Barù

L’ex Vippone già in passato non aveva espresso un giudizio positivo su alcuni ex compagni di avventura. Pur senza citarli direttamente, aveva attaccato i suoi ex inquilini esprimendo la sua delusione in un commento:

Premetto che sono uno che parla poco, non parla tanto sui social, però quando lo faccio è perché arrivo al limite di alcune cose che sento, vedo, di altre persone, inerenti in questo caso a tante maschere che stanno cadendo per fortuna come mi aspettavo di persone che hanno fatto il GF Vip con me quest’anno. Sto vedendo tanti video soltanto ora dove venivo attaccato in ogni circostanza, venivo accusato di cose che magari non esistevano nemmeno magari nella mia visione della casa in quel momento.

A chi si riferiva? Questo non ci è dato saperlo ma questa volta ad essere citati da alcuni fan di Medugno sono stati Jessica e Barù. Alla domanda tramite social su cosa ne pensasse dei Jerù, Antonio ha replicato in modo eloquente con due emoji, di un pagliaccio e di un tendone da circo.

Un attacco ai due ex Vipponi, ad uno in particolare o direttamente al fandom che crede in un sogno? Non possiamo saperlo, eppure sarebbe stato bello se avesse espresso in modo chiaro il proprio pensiero e fornito eventualmente uno scambio costruttivo di opinioni.

Forse ci sarà per Antonio un’altra occasione per dire la sua su Jessica e Barù, o forse se non dovesse avere altro da aggiungere potrebbe anche switchare direttamente e rispondere ad una domanda sui suoi progetti futuri. Senza dubbio il modo per non essere mai fraintesi nella vita è quello di essere sempre chiari nell’esprimere le proprie opinioni, evitando di imbattersi in giudizio affrettati o quantomeno offensivi ed avendo sempre cura di argomentare le proprie idee. Ma questo è solo un mio spassionato parere.