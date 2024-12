“Ho già scelto l’abito”, Federica Calemme spoilera la data del matrimonio con Gianmaria Antinolfi

Durante una sfilata, Federica Calemme ha svelato i preparativi per le nozze con Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa ha detto.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, una delle coppie più amate del Grande Fratello VIP 6, sono pronti a dire il fatidico “sì”. Dopo due anni d’amore lontani dai riflettori del gossip e sempre più solidi come coppia, i due hanno finalmente annunciato che il loro matrimonio si terrà a giugno.

Gianmaria e Federica, ecco la data del matrimonio

Federica e Gianmaria si sono conosciuti e innamorati durante la sesta edizione del reality, nonostante un iniziale flirt del manager con Sophie Codegoni. Da quel momento, hanno costruito una relazione basata sulla discrezione e sulla progettualità, mantenendo un equilibrio tra vita privata e pubblica.

L’estate scorsa, durante una romantica vacanza nelle acque cristalline di Milos, un dettaglio non è sfuggito ai fan: un anello al dito di Federica, che lasciava intendere una proposta di matrimonio. Nei mesi successivi, la modella ha confermato i sospetti mostrando sui social i primi passi verso i preparativi, a partire dalla ricerca del perfetto abito da sposa.

L’annuncio durante una sfilata

Poche ore fa, Federica ha presenziato a una sfilata e, durante un’intervista, ha svelato finalmente la grande notizia:

Ci sposeremo a giugno! Il primo abito l’ho già scelto.

La coppia, tuttavia, mantiene ancora il riserbo sulla data esatta del matrimonio, alimentando l’attesa tra i fan.

Un futuro insieme, tra amore e famiglia

Federica e Gianmaria non hanno mai nascosto di sognare una vita insieme, parlando spesso di nozze e di una possibile famiglia. L’annuncio ufficiale non fa che confermare la serietà del loro rapporto e l’emozione per il grande giorno che si avvicina.