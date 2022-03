Fabrizio Corona dopo l’intervista di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Verissimo, ha deciso di “rispondere” per le rime agli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, citando pure la madre della giovane modella.

Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini? I loro contenuti sono l’espressione del mondo social, e la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi.

Ma cosa hanno detto Sophie e Alessandro durante l’intervista con Silvia Toffanin? La Codegoni ha affermato di aver interrotto i rapporti lavorativi lanciando pure una frecciatina:

Avevo un rapporto di amicizia e lavoro con lui. Ad oggi questo non c’è più. Tante cose lavorative non sono state fatte quindi ho interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Ad oggi ci sono frecciatine social e tentativi di sminuire noi come coppia. E’ stata una grandissima delusione, non mi interessa minimamente parlare con lui e nemmeno di lui perché è quello che vuole.