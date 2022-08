Samantha Curcio è rimasta nel cuore degli estimatori di Uomini e Donne. L’ex tronista ha svelato anche di essere stata contattata da Alfonso Signorini per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Ex tronista di Uomini e Donne ha fatto i provini per il Grande Fratello Vip

Come sono andati i provini del Grande Fratello Vip? Dipende dai punti di vista… Da un punto di vista umano credo bene. Alfonso Signorini era commosso e si è fatto un sacco di risate. Per lo share credo male, non sono una che fa gossip, non vado a letto con persone delle quali non mi interessa per finire sulle copertine. Preferisco farmi una briscola con mia nonna.