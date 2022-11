Le sorelle Selassiè, ospiti di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, hanno parlato del Grande Fratello Vip 7 prendendo le difese di Antonella Fiordelisi, tra le concorrenti più discusse di questa nuova edizione.

Gianluca Benincasa è pazzo, cosa si inventa? Noi lo abbiamo conosciuto a una festa ad aprile, dopo il GF Vip. – afferma Clarissa così come riportano le colleghe di IsaeChia – Vi posso dire che Antonella è tutto tranne che falsa. Sono stati sicuramente insieme, ma lei me lo aveva presentato come il suo migliore amico e lo ha sempre considerato così.

Anzi secondo me è lui che ora si sta arrampicando sugli specchi e sta cercando visibilità, perché se ami una donna aspetti che esce, non c’è bisogno di esporsi così tanto. Se stai soffrendo soffri in silenzio e aspetti che esce per chiarirti.