Gianluca Benincasa scrive una lettera ad Antonella Fiordelisi tra le pagine del settimanale DiPiù e cita Edoardo Donnamaria, ultimo ex fidanzato della gieffina da un milione di follower.

Antonella, che strano, solo un anno fa eri la mia Anto e stavamo vivendo la nostra estate d’amore e mentre nei giorni scorsi ti ho vista piangere e disperarti platealmente per l’ennesimo litigio con il tuo Edoardo, ripenso a quanto mi hai fatto stare male, come ora fai stare male lui.

Gianluca si è schierato dalla parte di Edoardo Donnamaria in merito al rapporto particolare di Antonella Fiordelisi con i social network:

Anche Edoardo ha capito i tuoi limiti. Ha detto infatti che hai un rapporto tossico con il pubblico e per questo sì è allontanato da te. Ancora una volta la tua ambizione è causa delle sofferenze in amore, tue e di chi ti sta accanto. Io lo so bene, perché ci siamo amati, siamo stati insieme un anno e mezzo. Giorni che sembrano ora lontanissimi, perché per inseguire i tuoi sogni ricchi di successo, mi hai voltato definitivamente le spalle.