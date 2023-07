E se Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme regalandoci la nuova puntata della soap opera italo argentina preferita dal web, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi rimangono distanti.

Ieri sera, durante una room su Twitter, è intervenuta una fan che Antonella ha scelto di avere anche nella sua vita privata. Per questo, gli altri si sono letteralmente scatenati accusandola di averle fatto il lavaggio del cervello perché, a loro detta, l’avrebbe convinta a non andare da Edoardo a Roma.

Per questo motivo, sono dovuti intervenire su Twitter sia mamma Milva che papà Stefano, pregando i fan di smetterla con questi atteggiamenti tossici e facendo una rivelazione su Antonella proprio dopo la rottura con Edoardo:

Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi, organizzando persino la cena del loro anniversario. Ha sempre remato per il bene della coppia e Nunzia lo sa bene, chiedete conferma, visto che si sentono spesso in un gruppo whatsapp.

Ma cosa? L’ha fermata per andare a Roma? Non so chi inventa certe cose e il perché. Anto non ce la faceva neanche ad alzarsi dal letto tanto stava male e ringrazio Manu che l’ha fatta uscire con lei…ma chi spara certe cazzate? Assurdo.