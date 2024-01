Dopo il doloroso annuncio in merito alla morte del padre di Beatrice Luzzi, sono intervenute alcune persone molto vicine alle dinamiche del Grande Fratello. Tra questi, anche Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris.

La ex di Letizia commenta la morte del padre di Beatrice Luzzi

Nicole ha commentato un post social condiviso da Alfonso Signorini dove lamentava la mancanza di empatia degli altri concorrenti del Grande Fratello, intenzionato a farglielo sapere durante la prossima diretta del programma.

La ex di Letizia è rimasta spiazzata dall’atteggiamento della concorrente, tanto da scrivere:

non l’ex di letizia pic.twitter.com/HQVMNYXcMg

È entrato in ospedale e mia madre mi ha detto che aveva la leucemia. Il 25 dicembre, dopo pochi giorni dal ricovero, lo abbiamo messo in coma farmacologico.

È andato il coma il 25 dicembre e ha deciso di andare via il 31 dicembre. Quella sera ci chiamano per dirci che non c’era più nulla da fare e ci danno due scelte: o staccare la spina, oppure aspettare che sarebbe andato da solo ma ci sarebbe voluto molto tempo.

Gli ripetevo che non doveva morire perché doveva portarmi all’altare. È stato tutta la mia vita. Mentre era all’ospedale imbottito di medicine, continuava a dirmi che ero bellissima, che non aveva mai visto una donna più bella. Fino all’ultimo secondo è rimasto mio padre.