Ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 protagoniste di una fiction (e c’è anche Rocco Siffredi): ecco di chi si tratta – VIDEO

Ivana Mrazova diventa attrice? L’ex fidanzata di Luca Onestini ha condiviso una fotografia sui social insieme ad Andrea Dianetti e Nicole Murgia, sua compagna d’avventura durante il Grande Fratello Vip 7.

Ex del Grande Fratello Vip protagoniste di una fiction: c’è anche Rocco Siffredi

Nicole Murgia si trova in Trentino insieme ad Andrea Dianetti e Ivana Mrazova. Proprio quest’ultima, ha condiviso uno scatto social scrivendo:

Oggi inizia un’esperienza completamente nuova per me. Devo dire che sono molto emozionata e felice. Speriamo bene.

Tra le foto pubblicate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip anche una con Enzo Salvi vestito da prete.

Pure la Murgia ha pubblicato degli scatti ed uno proprio in compagnia di Ivana mentre indossano un vestito molto particolare.

Andrea Dianetti, invece, ha pubblicato una serie di video: di quale fiction si tratterà? Nella clip in apertura, il conduttore de L’Isola Party mostra alle sue spalle anche Rocco Siffredi.

Attualmente sappiamo solo che si tratterebbe di una fiction per la TV e non di un progetto cinematografico: vedremo se a breve avremo altre informazioni in merito.