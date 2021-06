Paola Ferrari intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato quali squadre, secondo lei, potrebbero vincere Euro 2020 ed ha parlato del calciatore più bello tra le varie squadre.

Seguo il calcio da quando avevo sei anni. Mio padre, tifoso nerazzurro che oggi ha 91 anni, mi portava allo stadio: mi è sempre piaciuto. Crescendo, andavo a vedere le partite in curva con i miei amici e ho ricordi bellissimi: si partiva ore prima per prendere i posti che allora non erano numerati, si stava stretti, stretti, spesso sotto la pioggia.