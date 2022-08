Dopo settimane di indiscrezioni (più o meno veritiere), Eugenio Colombo conferma la crisi con Francesca Del Taglia (che nel frattempo ha litigato con Deianira Marzano mostrando pure delle loro conversazioni private dove si sfogava con l’appassionata di gossip).

E’ vero: è un momento molto delicato tra me e Francesca e purtroppo è un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o ste cavolate qua… ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento… quindi siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini. E soprattutto se questo sentimento può tornare o no.

Eugenio ha anche difeso la mamma dei suoi due figli:

Mi state scrivendo in tantissimi che io sono sempre con i bimbi, sono a lavoro e torno e invece lei è in giro a divertirsi. Ognuno ha il proprio modo, non che sia giusto o meno, però ognuno ha il proprio modo per capire. Quindi ci tenevo a fare queste due chiacchiere per parlare un po’ con le persone che ci seguono, per il rispetto che c’è per tutti quanti.

Detto questo stiamo cercando di recuperare, di capire questa situazione, quindi vi chiedo anche di non continuare a mandare sempre gli stessi messaggi perché comunque stiamo facendo di tutto… Grazie. Se io non ci sono, sono sempre via a lavorare, è normale che anche Francesca debba uscire, mica può stare sempre in casa. Ci tengo a dirle queste cose e non mi sembra giusto far passare una persona per quello che non è non va bene. Alla fine io faccio serate da mercoledì a domenica, non è che una persona può stare in casa, è giusto che esca.