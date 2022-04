Nel corso di Pomeriggio 5 andato in onda oggi, Alex Belli ha parlato della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, svelando alcuni retroscena. Anche Enrica Bonaccorti, dopo le sue precedenti esternazioni, ha commentato l’accaduto.

Io sono qui come opinionista e devo esprimere una mia opinione. Quando questa opinione non collima e non è uguale a quella di un altro, non è civile che mi si offenda, mi si minacci, che mi si dia della razzista. Non sai cosa è successo sui social. Quando ho detto che ero d’accordo con la famiglia, con Franco Bortuzzo che non la vedevo adatta a Manuel perché la vedeva viziata, egoista. Apriti cielo.