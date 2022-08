Emis Killa in piena modalità “ci son cascato di nuovo”, dopo aver parlato di Riccione considerandola più pericolosa di Marsiglia, offende pesantemente la modella Chiara Scelsi sotto il post di DJ Ralf che ha criticato (in modo colorito) il pensiero del rapper.

Emis ha tuonato su Twitter: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18.00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare”.

Queste sue affermazioni hanno scatenato una polemica non da poco che ha fatto il giro della rete.

Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono.



Chiara Scelsi ha commentato il post Instagram di DJ Ralf che “tuonava” contro il rapper: “Ma che ne sa di Riccione quel coglion*”? La modella ha aggiunto: “Madonna troppo coglion* quello. Killa la tua musica che ci fai un piacere Emis”.

Il rapper ha replicato per le rime commentando in maniera piuttosto volgare:

E tu per favore chiudi la bocca che sei una tossica di merd*, l’unico momento di hype lo hai avuto succhiando il cazz* a un trapper.

Non contento ha continuato nelle storie di Instagram:

O alla nota critica musicale Chiara Scelsi, che ha ancora in bocca il sapore delle pall* di Wayne ma si è svegliata tutta scooter braun.

Killa, successivamente, ha fatto un passo indietro e nelle storie ha spiegato per quale motivo ha voluto cancellare i commenti scritti in precedenza:

In segno di rispetto e maturità ho rimosso tutto ciò che ho postato nelle ore precedenti, perché penso sia sempre meglio appianare le tensioni. Ognuno poi si faccia la propria idea in merito, su questo non sentenzio.

Sappiate solo che sono grato di avere una fanbase così affezionata alla mia persona, siete il frutto di anni di verità sputata in faccia a tutti. Vi amo dal profondo del cuore. Spero finiscano qui le provocazioni esterne (anche perché vi avverto che non me le tengo), e ci si possa concentrare solo ed esclusivamente sul mio lavoro e sulla mia famiglia.