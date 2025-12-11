Emily Pallini ufficializza con un famoso calciatore: reazione dell’ex

Emily Pallini e Nicola Zalewski hanno finalmente confermato la relazione che da settimane faceva discutere i social. A ufficializzare tutto è stata la creator, che ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae insieme al calciatore dell’Atalanta, proprio nel giorno del suo ventitreesimo compleanno. Lo scatto, che mostra i due mentre si baciano, ha rapidamente fatto il giro del web e ha portato con sé anche la reazione del producer Ludwig, ex fidanzato di lei.

La foto è stata pubblicata in mezzo alle immagini della serata organizzata per festeggiare il compleanno di Emily, una cena con gli amici più vicini in cui, per la prima volta, Zalewski è apparso apertamente al suo fianco. Poco dopo, il calciatore ha ricondiviso il post, rendendo ancora più evidente la volontà della coppia di uscire allo scoperto. Chi li segue aveva già notato vari segnali: video brevi, storie simili, piccoli dettagli che lasciavano intuire un rapporto in evoluzione. Ora la relazione è stata resa pubblica senza più esitazioni.

ma questa ufficializzazione di emily pallini e zalewski così di botto sono un attimo spiazzata (uno più bono dell’altro) pic.twitter.com/d42ZX2b1Rf — babi (@babistx) December 10, 2025

La loro conoscenza sarebbe iniziata all’inizio dell’anno, dopo una fase delicata per entrambi. Nicola aveva chiuso da poco la relazione con Nicol Luzardi, mentre Emily aveva messo fine alla storia con Ludwig, con cui era stata a lungo legata. Proprio quest’ultimo, nelle ore successive alla pubblicazione della foto, è diventato uno dei protagonisti più discussi dai fan. Il motivo è semplice: Ludwig e Zalewski erano amici, una vicinanza documentata anche sui social, ma sembra che quel legame non esista più. I due non si seguono e non interagiscono da tempo.

La reazione di Ludwig

A far parlare ancora di più è stata la reazione del dj. Dopo aver visto circolare l’immagine del bacio, Ludwig ha condiviso nelle sue storie un vecchio messaggio che gli aveva mandato Zalewski, un testo dal tono molto affettuoso e legato alla loro amicizia. Nessun commento aggiuntivo, solo quello screenshot, che però è bastato ad alimentare interpretazioni e a far pensare a un senso di delusione.

Per il momento, né Emily Pallini né Nicola Zalewski hanno risposto al gesto dell’ex della tiktoker. I due sembrano concentrati sul loro nuovo rapporto e non intenzionati a intervenire sulla polemica nata attorno al trio.