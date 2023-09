Elodie (o EloDea, come l’ha ribattezzata Andrea Delogu), ha sfornato un’altra hit, “A fari spenti”, scritta da Elisa. Per la promozione, la cantante ha decisa di puntare tutto sul suo fisico mozzafiato, con uno scatto artistico in cui appare nuda. Foto che, chiaramente, ha scatenato inevitabilmente le polemiche e che ha visto scendere in campo anche due ex Vippone.

Elodie nuda nel suo nuovo video: chi la critica e chi la difende

Da una parte Elenoire Ferruzzi, dall’altra Giulia Salemi. Entrambe due donne emancipate e libere, pronte a scendere in campo in difesa delle altre donne (almeno teoricamente, alla luce delle recenti uscite che stiamo per riportarvi). Proprio la Ferruzzi, infatti, ha criticato aspramente la scelta artistica di Elodie di mostrarsi nuda, definendola di cattivo gusto.

Stando a quanto riportato da Novella 2000, la Ferruzzi avrebbe espresso il suo personale pensiero su Elodie commentando duramente:

Beh rimango sempre dell’opinione che si deve decidere se fare la porn0star o la cantante.

Un’uscita certamente infelice dal momento che col suo (splendido) corpo Elodie ha tutto il diritto di fare esattamente ciò che vuole (a meno che non ci sia un nuovo decreto del governo Meloni appena sfornato e di cui ne sono assolutamente all’oscuro), come sottolineato da un’altra ex Vippona, Giulia Salemi.

Proprio l’italo-persiana, ospite fissa de La Vita in Diretta del sabato, si è espressa in favore di Elodie commentando:

Lei è bellissima. Io lo scatto non lo trovo per niente volgare, premesso che ognuno del suo corpo fa ciò che vuole. Lei è una di quelle artiste a tutto tondo, che ha dietro anche un grandissimo team. Questa foto l’hanno scattata due fotografi bravissimi, c’è tutto uno studio, non è solo una foto buttata lì. Anziché criticarla bisognerebbe apprezzarla. Lei ha fatto una genialata. Ha postato nelle storie tutta una serie di uomini che hanno posato nudi. Perché l’uomo può posare nudo ed è figo e la donna, se lo fa, non va bene?

Applausi per Giulia, un po’ meno per la Ferruzzi.