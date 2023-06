Elodie e Emma Marrone hanno litigato? Dopo il loro fortissimo rapporto di amicizia nato nella scuola di Amici, le due artiste si erano allontanate prendendo due strade differenti.

Dopo qualche tempo l’amicizia tra Elodie ed Emma si era rinsaldata. Proprio la cantante di “Due”, intervistata a La Confessione, aveva parlato del loro rapporto:

Sai, quando qualcuno fa tanto per te e poi gli dici ‘voglio fare qualcos’altro‘. Io volevo lavorare da sola, avevo un mio modo di vedere le cose che era molto diverso da quello che lei aveva in mente.

Oggi pipol parla di nuova “rottura”:

Ieri ex coinquiline e amiche inseparabili, oggi Emma ed Elodie due amiche lontanissime. Durante l’evento a favore dell’Emilia Romagna per gli alluvionati; le due non hanno duettato e si sono mantenute alla larga davanti e dietro il palco. Idem nelle foto di gruppo postate nessun like, da parte delle cantanti, sulle bacheche di entrambe.