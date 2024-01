Don Backy, ospite di Caterina Balivo durante il suo programma Rai “La volta buona”, ha pensato bene di dare la sua opinione (sgradevole) nei confronti di Elodie, interrogandosi sulla presenza di biancheria intima.

Dopo aver visto un filmato della cantante durante la sua esibizione a Sanremo 2023, Don Backy ha affermato: “Ma le avrà avute le mutandine lì? Visto e considerato che ha fatto qualche apparizione anche senza chiedevo soltanto se anche lì l’aveva fatto lo stesso o meno”.

Le parole sull’artista di “Ok respira” hanno fortemente infastidito il popolo del web, compresa la conduttrice stessa che ha concluso:

Saranno fatti suoi, va in giro come le pare.

Non comprendo tutto questo astio, specie da parte delle vecchie leve, nei confronti della Di Patrizi cercando di colpirla sempre dal punto di vista fisico.

Fatevene una ragione, lei è bella e molto brava oltre ad essere estremamente libera di fare SEMPRE ciò che le pare senza dover subire questi giudizi agghiaccianti.

Don Backy: “Ma Elodie le avrà avute le mutandine lì?” #lavoltabuona 2024. – via @SpiritoSfranto pic.twitter.com/yYsEpoe5PV

che degrado, non so se é peggio la tirata sulle mutande o sul fatto che dovrebbe cantare in italiano.

— Rodolfo Marraffa (@rodolv1979) January 10, 2024