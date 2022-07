Ieri sera è andata in onda la nuova puntata di Battiti Live trasmessa su Italia 1. L’appuntamento con gli artisti musicali del momento, come ben sapete, è già stato registrato e si poteva seguire in streaming sui portali di Radio e Tele Norba, compresa la divertente gaffe di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci: “scompare” Soleil da Battiti Live

La puntata in questione era stata registrata lo scorso 3 luglio e proprio in quella occasione della presentazione della nuova canzone, la Gregoraci si è resa protagonista di una gaffe dal momento che invece di Alvaro Soler ha detto “Alvaro Soleil”.

Nel giro di poche ore il video con lo scivolone della conduttrice che citava l’ex Vippona sul palco di Battiti Live è diventato virale scatenando prontamente l’ironia degli amici di Twitter.

Naturalmente ieri sera, in onda su Italia 1, la distrazione è stata corretta da Mediaset in fase di montaggio con il giusto cognome dell’artista.

In rete l’accanimento è risultato piuttosto evidente (perché i lapsus non appartengono a voi utenti dell’internet, certo…).

Ecco i VIDEO confronto del prima e dopo.

Chi si è esibito ieri sera

A esibirsi, oltre ad Alvaro Soler, anche Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Albe, Alessandra Amoroso, Alex Alfa, Alvaro Soler, Ana Mena, Andrea Damante, Anna, Annalisa, Baby K, Berna, Bianca Atzei, Big Boy, Bob Sinclair, Boomdabash, Boro Boro, Caffelatte, Carl Brave, Cedraux, Coez, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Dargen D’Amico, Darin, Deddy, Dolcenera, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Erwin, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Fedez, Follya, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco126, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gemelli Diversi, Giordana Angi, Hal Quartièr, Hansel Delgado, Il Volo, Irama, Kayma, La Rappresentante di Lista, Lazza, LDA, Le Vibrazioni, Lola Indigo, Loredana Bertè, Luchè, Luigi Strangis, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano, Max Gazzè, Mecna e Coco, Michele Bravi, Mr. Rain, Myss Keta, Nika Paris, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rettore, Rhove, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Room9, Sangiovanni, Shade, Sissi, Tananai, Tancredi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Topic, Vegas Jones.