Elisabetta Canalis ufficializza la relazione con lui: primo selfie

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, arriva la conferma: il primo selfie insieme ufficializza la storia

Dopo mesi di voci, avvistamenti e indizi seminati tra Italia e Stati Uniti, Elisabetta Canalis decide finalmente di rompere il silenzio. E lo fa nel modo più spontaneo possibile: pubblicando su Instagram la prima foto insieme ad Alvise Rigo, l’ex rugbista diventato volto televisivo. Uno scatto semplice, ma sufficiente per mettere fine ai dubbi e confermare che tra i due è nata una relazione.

La foto che rende tutto ufficiale

Nelle storie della showgirl compare un selfie scattato mentre entrambi sono in sella a uno scooter a Milano. Sorridenti, complici, immersi in una giornata qualunque. A completare il tutto, un breve messaggio di auguri: “Happy Birthday”, rivolto proprio ad Alvise nel giorno del suo compleanno. Nessuna dichiarazione, nessuna posa studiata: la Canalis sceglie la via della normalità per presentare la sua nuova fiamma.

La coppia era stata paparazzata più volte negli ultimi mesi, tra Los Angeles — dove Elisabetta vive ormai da anni — e Milano, spesso in contesti informali o durante eventi pubblici. Pur non essendosi mai mostrati apertamente in atteggiamenti romantici, la loro complicità non era passata inosservata.

Come è nato il legame tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo

Il punto d’incontro tra i due è stato il reality Physical: da 100 a 1, realizzato a Torino e distribuito da Netflix. Il format, incentrato su prove fisiche e resistenza, ha messo entrambi alla prova: Elisabetta, ormai atleta appassionata, e Alvise, con un passato nello sport professionistico. Durante le registrazioni sarebbe scattata l’intesa, poi cresciuta nel tempo fino a trasformarsi in un rapporto più profondo.

Rigo, dopo l’addio al rugby, si è avvicinato al mondo dello spettacolo come modello e attore, mentre la Canalis continua a dividersi tra televisione, impegni sportivi e la vita in California. Le loro carriere e i continui spostamenti non hanno però ostacolato la frequentazione, che ora viene finalmente confermata sui social.