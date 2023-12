Elio Lorenzoni, chi è il fidanzato di Belen Rodriguez

Elio Lorenzoni è un imprenditore italiano che è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua relazione con la showgirl Belen Rodriguez. Nato in provincia di Brescia, Lorenzoni ha circa 40 anni.

Chi è Elio Lorenzoni, il fidanzato di Belen Rodriguez

Lorenzoni ha completato la sua formazione in Economia e Amministrazione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dopo gli studi, ha dato vita alla Lorenzoni Srl, una compagnia che si occupa di motori, accessori e componenti in tutto il mondo. È il presidente di Lorenzmotors, un’azienda conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Passioni e Interessi

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Elio Lorenzoni ha una passione per il golf e le E-bike. Questi interessi riflettono il suo amore per lo sport e la mobilità sostenibile.

Relazione con Belen

La relazione tra Lorenzoni e Belen Rodriguez è diventata di dominio pubblico nel luglio 2023. La coppia è stata paparazzata insieme per la prima volta al compleanno di Ignazio Moser.

Da allora, i due hanno trascorso diversi weekend insieme, alimentando le voci di una relazione.

Nonostante Lorenzoni sia un uomo molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo, la sua relazione con Belen Rodriguez lo ha catapultato sotto i riflettori.