Eliminati Amici 22, verso il serale: Oggi pomeriggio, venerdì 3 marzo 2023, è stata registrata l’ultima puntata del talent show che andrà in onda il prossimo 12 marzo su Canale 5, anticipando il serale del sabato che decreterà il vincitore.

Niveo e Benedetta sono stati eliminati. A svelare le anticipazioni di pensa la pagina Twitter GossipTv che svela altre indiscrezioni sulla nuova registrazione di Amici 22:

Benedetta riceve un contratto come professionista per ballare con Mattia, rimanendo così in casetta, ma eliminata dal programma.