Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sempre più vicini. I fan degli Incorvassi sono letteralmente sciolti alla vista di alcuni loro momenti di estrema tenerezza. Ma cosa c’è tra loro? A parlare in queste ore è stata Guendalina Tavassi (video in apertura).

Edoardo Tavassi preso da Micol Incorvaia: parla Guendalina

Secondo Guendalina Tavassi, il fratello Edoardo questa volta sarebbe davvero presissimo da Micol. Così da non averlo mai visto prima. Ecco le sue parole:

Non lo so, io comunque Edoardo così preso non l’ho mai visto, perchè veramente… A parte che quando esce gli faccio uno di quei cappottoni! Perchè mi ha preso per il cu*o a me e cuore tutto il tempo! Diceva che eravamo sempre appiccicati, e invece adesso guardatelo! Non riescono a separarsi dentro una Casa, quindi quando esce cappottone!

Guendalina Tavassi ha poi già annunciato l’intenzione di fare una cena a quattro, per poi rettificare prontamente ed aggiungere altri due posti a tavola, ovvero per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Successivamente ha spiegato come mai apparentemente Edoardo sarebbe talvolta distaccato. A detta della sorella sarebbe tutta questione di insicurezza. Ecco, dunque, cosa dovrebbe fare Micol per venire incontro al Tavassi:

Edoardo è veramente preso da Micol ma è solo tanto tanto insicuro ed ha bisogno che anche lei un po’ gli faccia vedere l’interesse […] Anche per me è sempre un cercare attenzioni e certezze.

Insomma, dopo tante scottature avute in amore, adesso Edoardo Tavassi si starebbe lasciando andare con Micol, sebbene abbia sempre detto che sarebbe uscito single. La verità, però, è che basta guardare queste foto per capire cosa c’è tra loro due.