Edoardo Donnamaria, intervistato da Casa Chi dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip per essersi comportato male con Antonella Fiordelisi, svela per quale motivo non ha sentito Nicole Murgia fuori dal reality show.

Donnamaria svela perché non ha sentito la Murgia dopo il GF Vip

Non l’ho sentita ma per un motivo molto semplice. Antonella mi ha detto di esserci rimasta molto male per i fatti che sono successi con la Murgia, e l’abbiamo anche visto. Mi ha chiesto di prometterle di non vederla e di non sentirla quando uscivo. Ho semplicemente mantenuto una promessa.

Poi ha aggiunto:

Ho visto anche altre cose che non mi sono piaciute da parte della Murgia fuori dalla casa, sui social, ecc. Ma questo è un altro discorso. Non su me e lei direttamente, ha seguito persone che… un discorso che non vorrei affrontare adesso.

Cosa ha detto Nicole Murgia

Nel corso del programma radiofonico Turchesando, Nicole Murgia ha svelato di avere mandato un messaggio a Edoardo Donnamaria senza ottenere una risposta:

Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?