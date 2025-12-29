De Martino, gesto su Rocio per il gossip: cos’è successo

Stefano De Martino spegne il gossip su Rocìo Munoz Morales: la mossa che tira in ballo Raoul Bova

Da tempo si rincorrono indiscrezioni su una presunta frequentazione tra Stefano De Martino e Rocìo Munoz Morales. Voci insistenti hanno parlato di incontri riservati e momenti vissuti lontano dai riflettori, descritti come “Notti assai bollente e segrete” e addirittura di “rocamboleschi incontri in una località sul litorale laziale, dove l’attrice usufruirebbe di una casa defilata messa a disposizione da un’amica”.

Il conduttore di Affari Tuoi, ufficialmente single dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, e l’attrice spagnola, reduce dalla separazione molto chiacchierata da Raoul Bova, non hanno mai commentato direttamente né i rumors né le immagini circolate online che avrebbero documentato presunti incontri.

Ora, però, lo scenario sembrerebbe essere cambiato. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter svela un gesto preciso attribuito a De Martino, interpretato come un modo per mettere fine definitivamente alle speculazioni sulla sua vita sentimentale.

La scelta di De Martino per chiudere il capitolo gossip

Nei giorni scorsi Parpiglia aveva già segnalato la presenza di Stefano De Martino in compagnia di Gilda Ambrosio, indicata come la sua “compagna ufficiale”. Proprio da questo dettaglio parte il nuovo retroscena.

Il 6 gennaio, De Martino sarà alla guida dello speciale dell’Epifania di Affari Tuoi, dedicato all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. Tra gli ospiti scelti dal conduttore figurerebbe proprio Raoul Bova, ex compagno di Rocìo Munoz Morales. Una decisione che, secondo Parpiglia, non sarebbe casuale:

“Stefano ha voluto fortemente tra i suoi ospiti Raoul Bova, proprio per ribadire ancora di più le distanze da Rocío”.

Il giornalista aggiunge poi un passaggio più critico nei confronti dell’attrice:

“Però, bisogna spiegarlo in modo chiaro all’attrice, che rilascia cripto interviste fake tra il “dico e non dico” per far trapelare… solo fake news che alimentano un gossip che “oggi” non esiste più. In passato sì. Oggi no”.

Secondo questa ricostruzione, dunque, un avvicinamento tra De Martino e Rocìo ci sarebbe stato, ma apparterrebbe ormai al passato.

Le parole di Rocìo a Verissimo

Di recente Rocìo Munoz Morales è stata ospite di Verissimo, dove ha parlato della sua vita privata dopo la fine della lunga relazione con Bova. Alla domanda su un possibile nuovo amore, l’attrice ha risposto senza sbilanciarsi:

“Dopo quattordici anni sono single, mi fa pure strano. Devo riprendere ancora la pratica. Non è che io chiuda le porte all’amore, ma in questo momento la mia priorità è un’altra. Voglio godermi un momento molto bello della mia vita, dove tante cose stanno riprendendo una nuova forma, godermi le mie figlie che hanno un’età meravigliosa e poi accogliere le sfide e i regali che la vita avrà per me”.

Riguardo al rapporto con Raoul Bova, padre delle sue figlie Luna e Alma, Rocìo ha espresso la volontà di mantenere un clima sereno:

“Io continuerò a provare e a tentare con tutte le mie forze di aver un rapporto di rispetto e correttezza”, ha spiegato, aggiungendo:

“A lui posso solo che augurare il meglio perché è il papà di Luna e Alma. Gli auguro che tutte le persone che gli stanno vicino adesso gli vogliano bene quanto gli ho voluto bene e quanto Luna e Alma gli vogliono bene”.

Un quadro che, alla luce delle ultime indiscrezioni, sembrerebbe allontanare definitivamente l’ipotesi di una storia in corso tra Stefano De Martino e Rocìo Munoz Morales.