Dayane Mello fa il tifo per Fariba: “Donna libera e folle come me e Giulia!”

Dayane Mello intervistata durante il format L’Isola party, ha parlato della sua esperienza in Honduras e si è mostrata (in parte) d’accordo con quanto affermato anche da Akash Kumar in merito alla difficoltà evidenti rispetto al Grande Fratello Vip.

Confermo che è più difficile vivere nell’Isola dei Famosi, nella Casa del GF Vip c’è da mangiare. Ma non si possono paragonare 10 giorni con 6 mesi. Però mangiare, dormire e non stare sotto la pioggia è un’altra cosa rispetto a dormire insieme attaccati sulla sabbia e morire di fame. Quindi tra i due reality scelgo tutta la vita il Grande Fratello Vip.

Dayane ha anche affermato che non parteciperebbe nuovamente all’Isola ma: “Mandatemi per scherzare dieci giorni e per dare un po’ di vita ma non per rimanere…”.

Dayane Mello ha anche affermato di fare il tifo per Fariba, mamma di Giulia Salemi e anche per Vera Gemma:

Conosco perfettamente Fariba, conosco Vera Gemma come persona e mi piace tanto, è troppo divertente. Ho visto la forza di queste due donne, mi piacciono molto loro due insieme e il mio cuore è un diviso tra loro. Fariba è una donna libera come me e come sua figlia Giulia. Folle ma nella sua follia c’è un cuore immenso. Molto riservata e tanto sensibile. E’ bello stare con lei, è una donna vera.