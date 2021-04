Akash Kumar ospite de Il Punto Z di Tommaso Zorzi ha raccontato la sua verità sul colore degli occhi e i numerosi nomi usciti fuori nel corso delle settimane dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi.

Akash Kumar senza maschere con Tommaso Zorzi: il retroscena su Elisa Isoardi

Dopo un intro con tanto di frecciatina a Barbara d’Urso che non l’ha nominato nel corso di Domenica Live (come abbiamo riportato noi di Blog Tivvù per primi, ma… dettagli), Tommaso Zorzi ha fatto chiarezza proprio con Akash:

Tutti i nomi che ho utilizzato? L’avevo fatto perché un ex agente mi aveva consigliato questa roba per funzionare un po’ di più. Io ho inviato delle foto a Gabriele (Parpiglia, ndr) del 2008 e lui le ha viste e può confermare. Quelle foto con gli occhi marroni? Lo vedi che l’occhio è chiaro ed hanno photoshoppato sotto?

Anche delle labbra di Akash ne avrebbero detto di tutti i colori:

Chi avrei voluto baciare all’Isola con le mie labbra? Mi faceva sangue Francesca Lodo, la trovo una persona molto interessante.

Poi Akash ha anche parlato di Elisa Isoardi (a suo modo): svelando un retroscena:

Elisa Isoardi è la più falsa, vi dico una cosa: io con lei non c’ho niente ma ti spiego. Arriviamo all’Isola e dietro le telecamere mi fa: ‘Noi che siamo Rafinatos non dobbiamo rimanere lì qualora ci fosse un’altra Isola’. Il 20% è stato per questo che non ho accettato di rimanere e poi perché Fariba mi toccava. Awed, gli ho dato metà del mio guardaroba… e pure alla Isoardi, 2mila euro di vestiti ed ho le foto e te le posso fare vedere. Elisa Isoardi chi è? Perché ho fatto questi regali? Io ho un brand… eravamo a Milano, ok? Io avevo le mie cose ed a lei piacevano… Awed stessa cosa.

E sull’ex tronista di Uomini e Donne, conclude:

Con Giovanna Abate abbiamo avuto qualcosa ma niente di specifico.

Io sono rimasta ferma alla roba della Isoardi che immagino così: