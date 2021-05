Dayane Mello e Taylor Mega “sempre più intime” ma due prezzemoline della TV non apprezzano il loro rapporto

Cosa bolle in pentola tra Dayane Mello e Taylor Mega? Secondo il buon Alberto Dandolo, le due ragazze sarebbero sempre più intime: nuovo progetto lavorativo in ballo? Scopriamo i dettagli provenienti dall’ultimo numero del settimanale Oggi in edicola.

Dayane Mello e Taylor Mega sempre più intime

Sono sempre più intime. E’ facile avvistarle intente a fare degli aperitivi… Tra loro c’è solo una bella amicizia oppure potrebbe essere questo l’idillio di un sodalizio lavorativo? Certo è che altre due prezzemoline della Tv non vedono di buon occhio questo loro rapporto… Chi sono e perchè? Ah saperlo…

Durante il GF Vip, Dayane aveva parlato di Taylor Mega durante una chiacchierata nella Casa insieme a Tommaso Zorzi.

Proprio l’influencer ha parlato di quanto fosse bella Taylor. “È una fig* – ha aggiunto Dayane Mello – è stupenda, stupenda!”.

Anche il rampollo milanese aveva rafforzato la sua opinione aggiungendo:

Quando la vedo dico o vorrei esser te o mi ti vorrei fare!

Le fan di Dayane avevano immediatamente aggiornato Taylor Mega che aveva risposto:

Ehhh… potrei raccontare tante cose!

Tommaso che parla di quanto sia figa taylor mega

Dayane: taylor è una figa, è stupenda, è stupendaaa

Tommy: quando la vedo dico o vorrei esser te o mi ti vorrei fare

Dayane: esatto Bene dayane continua te prego#rosmello — ele 🌈🌻✒️Day❤️ (@nagioia08) February 14, 2021