Dayane Mello smette di seguire Giulia Salemi e sbotta sui social

Dayane Mello smette di seguire Giulia Salemi e si sfoga sui social con un video che potrete trovare in apertura del nostro articolo: amicizia finita per le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip?

Ho visto che già vi siete accorti che ho escluso un po’ di gente dal mio Instagram. Io do una chance, tira la corda, tira la corda, tira la corda, cerco sempre di riprendere i rapporti, quei rapporti che sono un po’ persi. Cerco sempre di dare valore a queste persone per poi trovarti nella stessa festa e dici: “Ciao!” e quella persona scatta via perché magari la tua presenza può dare fastidio. O magari può mettere nell’ombra il loro personaggio, semplicemente per invidia della tua luce, di quello che sei. Ragazze veramente, fate schifo. Tante fanno schifo, schifo. Io sono schifata.

Dopo la fine dell’amicizia con Rosalinda Cannavò, Soleil Sorge, Helena Prestes, Dana Saber e Sonia Lorenzini, questa volta è il turno di Giulia Salemi: chi sarà la prossima?

Dayane Mello non segue più nessuna di loro tranne Rosalinda e Helena.

