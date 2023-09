Sonia Lorenzini intervistata da SDL TV ha parlato dell’amicizia (finita) con Dayane Mello svelando per quale motivo ha chiuso i rapporti con lei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello.

Con Dayane Mello ho interrotto tutti i rapporti. Io sono una che si spende molto per gli altri. Quando dico di essere amica di qualcuno lo sono a parole, a gesti e a fatti. Ci sono per me, a 34 anni, dei valori che mi porto dietro, che mi hanno dato i miei genitori e che io metto in atto nella vita di tutti i giorni e che sono imprescindibili.

Come il rispetto nel comunicare. Se io fisso una collaborazione, per esempio, con una struttura da cui siamo ospiti e lo fisso anche a nome tuo, tu non mi puoi dire a distanza di un’ora “no, io non vengo più”.

Perché non è un danno che fai a me, è un danno che faccio io a una struttura all’ultimo minuto e la trovo una totale mancanza di rispetto non per me, nei confronti del lavoro degli altri. Anche nei confronti miei, ma questa è un’altra cosa, perché io sono una persona che passa sopra a tante cose. Questo diciamo che è stato l’ultimo episodio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ecco.