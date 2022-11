Dayane Mello dice no al GF Vip ma punta ad un altro reality: ecco quale

Dayane Mello ha detto no al GF Vip e lo ha fatto in modo chiaro – forse anche fin troppo – spiegandone le ragioni e, in qualche modo, sputando nel medesimo piatto in cui per mesi ha mangiato (video in apertura). Ma quale sarà il suo futuro professionale? A quanto pare potrebbe esserci presto un altro reality.

Dayane Mello dopo il no al GF Vip punta all’Isola?

L’indiscrezione sul conto di Dayane Mello è giunta nelle passate ore direttamente da Casa Pipol, che ha svelato alcuni interessanti retroscena sull’ex concorrente del GF Vip che però ha deciso di dire no al suo nuovo ingresso nella Casa. Ad intervenire è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha svelato:

Dayane in modo anche poco carino ha detto di no al GF Vip […] Visto che non le è piaciuto il cast del Grande Fratello Vip, come lei stessa ha detto, non si è risparmiata nel dire che le piacerebbe un altro cast che ancora non c’è ma come esperienza e programma conosce molto bene, che è l’Isola dei Famosi. Quindi, non stupitevi se dovessimo vedere nel cast della prossima Isola dei Famosi Dayane Mello.

Al momento quello della Mello sarebbe il primo nome emerso tra i possibili nuovi naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi che, come emerso dalle ultime indiscrezioni potrebbe tornare nella prossima primavera con Ilary Blasi al timone. A renderlo noto è stato anche il settimanale Oggi, secondo il quale sarebbero già iniziati i primi provini, a caccia del nuovo cast che potrebbe approdare in Honduras. Ci sarà anche Dayane Mello?

Per la Mello non si tratterebbe della prima volta in quanto aveva già preso parte al reality nel 2017 ma in quella occasione la sua esperienza si era conclusa dopo appena pochi giorni dal suo sbarco. Questa volta sarà più fortunata?