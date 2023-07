Daniele e Oriana fanno pace, frecciatina bomba agli ex del GF Vip – VIDEO

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno fatto pace. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso di una diretta su Twitch, ha aggiornato i follower lanciando qualche frecciatina.

Poi la frecciatina ad alcuni ex concorrenti del GF Vip (senza fare nomi):

Io Oriana abbiamo discusso. Poi abbiamo parlato e basta… insomma e vedremo! Non lo so. Sicuramente ci vedremo. Parleremo ancora, cioè resta il fatto che a me girano i coglion*. Quindi adesso non voglio dire altro e dopodiché… per quanto riguarda altre persone vi dico solo questo… allora vi dico solo questo.

Ve lo dico proprio con la più grande sincerità e non dico un cazz* solo perché me l’ha chiesto Oriana perché se fosse per me… Io ho questo difetto qua, dico che è un difetto perché purtroppo è una cosa che nella vita non mi ha mai pagato.

Io sono una persona molto buona, sono buono fino al punto di diventare un coglion*. Il problema è che poi quando mi incazz* tutto il buono che ero… avete presente il detto non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia? Ecco questo sono io.

Questo è Daniele dal Moro per chi non mi conoscesse. Quindi quell’unica cosa che voglio dire è che io credo che l’amicizia nella vita non siano delle parole, ma si dimostra.