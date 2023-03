Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per via di alcuni atteggiamenti aggressivi che avrebbero notevolmente compromesso il suo percorso dentro la Casa.

Daniele Dal Moro torna sui social dopo la squalifica del GF Vip

“Dopo vi racconto due cosette… intanto grazie a tutti”, ha scritto Daniele tramite le storie del suo profilo ufficiale di Instagram. Nel frattempo sul web è incominciato a girare il possibile video che lo avrebbe “condannato” alla squalifica.

Nel video in questione si vede Daniele prendere Oriana per il collo in maniera scherzosa. Proprio la Marzoli, dopo aver saputo della squalifica del concorrente, ha pregato gli autori (invano) di parlare con lui.

Il comunicato ufficiale

Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento.

